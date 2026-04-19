Первая в мире космическая станция «Салют-1» была запущена 55 лет назад

Поэтому, с помощью серии замысловатых интриг и обращения напрямую к секретарю ЦК КПСС Дмитрию Устинову, ОКБ-1 фактически отобрало у конкурентов уже готовый корпус «Алмаза» вместе с рядом ее систем, и взялось меньше чем за два года доработать ее и отправить на орбиту как долговременную орбитальную станцию (ДОС). Главную роль сыграла политика: результат должен был быть быстрым и публичным, в идеале на орбитальную станцию планировалось пригласить какого-нибудь европейского астронавта. Это бы позволило создать символ советской космонавтики, на роль которого секретный — и уже не очень нужный — «Алмаз» не годился.