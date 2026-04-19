Пермский ФК «Амкар» одержал победу над владикавказской «Аланией»

Пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 3:2 в домашнем матче.
Спортсмены из Перми завершили первый круг второй лиги (дивизион «Серебро») победой над командой, которая до этого матча шла без поражений в турнире. Благодаря такому результату пермяки закрепились на третьем месте в турнирной таблице. Эта позиция по итогам сезона даёт право на повышение в дивизион «Золото».
«Победа над лидером таблицы! Одерживаем важнейшую победу над “Аланией”! Голами отличились Миша Сухорученко, Лев Толкачев и Алекс Мацукатов! С победой, красно-чёрные!» — сообщили в официальной группе пермского футбольного клуба во «ВКонтакте».
Болельщики ФК «Амкар» с большой гордостью восприняли эту новость и оставили множество поздравительных комментариев в адрес любимой команды.
«Лучших болельщиков лучшей команды с победой!», «Достойная игра. Всех с победой!», «Отлично! Мацукатова поздравляю с первым голом за команду», «Парни молодцы! Показали характер, боролись самоотверженно и победили заслуженно», «Отличный матч! Зрелищный футбол», — пишут пермяки в социальных сетях.