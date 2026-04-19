Пермский ФК «Амкар» одержал победу над владикавказской «Аланией»

Спортсмены из Перми завершили первый круг второй лиги (дивизион «Серебро») победой над командой, которая до этого матча шла без поражений в турнире. Благодаря такому результату пермяки закрепились на третьем месте в турнирной таблице. Эта позиция по итогам сезона даёт право на повышение в дивизион «Золото».