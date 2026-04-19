В Красноярске из Енисея подняли огромный якорь (видео)

В Красноярске из Енисея подняли адмиралтейский якорь внушительных размеров. Его хотят установить на острове Отдыха.
Якорь на глубине примерно 5 метров обнаружил водолаз во время сплава в районе поселка Слизнево. Он рассказал о необычной находке сотрудникам речного клуба «Остров», которые решили организовать совместную экспедицию и поднять якорь со дна реки, чтобы изучить его историческую ценность и сделать арт-объектом.
Первые подводные и буксировочные работы результатов не дали — недалеко от Николаевского моста якорь сел на мель и сразу вытащить его на сушу не удалось. Но на следующий день его все же достали.
«Якорь поднят — ура! Впереди реставрационные работы находки и установка на территории речного клуба», — рассказали в паблике и поделились кадрами всего процесса.
