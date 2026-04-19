Красная горка и домашние животные. 10+ открыток к праздникам 18 апреля

19 апреля — день удивительного календарного сочетания: здесь и православное торжество, и благодарность четвероногим друзьям, и хрупкая красота первоцветов.
Красная горка.
19 апреля 2026 года православные христиане отмечают Красную горку, также известную как Антипасха или Фомино воскресенье, — первое воскресенье после Пасхи. Название произошло от старославянского «красная» — красивая, а «горками» в старину называли возвышенные места для народных гуляний. Символизм праздника отсылает к евангельской истории, когда воскресший Христос явился апостолам, чтобы укрепить веру сомневающегося Фомы. Издавна на Красную горку играли свадьбы и начинали сезон сватовства — ведь после Великого поста и Светлой седмицы церковь вновь разрешала венчания.
В этот день устраивали застолья с куличами и крашеными яйцами, водили хороводы, пели песни и обязательно надевали яркую новую одежду.
День владельцев домашних животных.
19 апреля во всём мире отмечается День владельцев домашних животных — праздник, учреждённый во Флоренции в 1931 году для привлечения внимания к проблемам гуманного и ответственного обращения с четвероногими любимцами. В России эту дату признали почти семь десятилетий спустя благодаря поддержке Международного фонда защиты животных.
В этот день принято напоминать, что домашние питомцы — это не игрушка, а полноправные члены семьи, нуждающиеся в заботе, ласке и должном уходе. Многие заводчики устраивают благотворительные акции и просветительские лекции о том, как правильно воспитывать животных и ответственно к ним относиться.
Всемирный день подснежника.
19 апреля отмечается Всемирный день подснежника — праздник, который учредили в Англии в 1984 году энтузиасты, обеспокоенные угрозой исчезновения этих нежных цветов из-за неконтролируемого сбора. Латинское название подснежника — галантус — переводится как «молочный цветок». По одной из легенд, богиня Флора подарила подснежнику способность цвести первым после зимы в благодарность за то, что он укрыл от стужи продрогший цветок крокуса. Дата приурочена к периоду цветения галантусов в Великобритании, где их особенно трепетно любят.
В этот день проводят выставки и фестивали первоцветов, экскурсии в ботанические сады, лекции о защите растений, а также мастер-классы по выращиванию этих хрупких цветов. В России несколько видов подснежников занесены в Красную книгу, поэтому особенно важно не срывать их в лесу, а любоваться живыми.