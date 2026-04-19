NYT: В Венесуэле идут масштабные чистки после захвата Мадуро: пали 17 министров

После свержения президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались масштабные чистки среди элит. Власти активно избавляются от людей, связанных с бывшим лидером, сообщает The New York Times.

Союзники Мадуро лишаются постов, бизнесмены задерживаются, а его родственники отстранены от участия в экономике и публичной жизни. За три месяца, как утверждает газета, были смещены 17 министров, обновлено военное руководство и назначены новые дипломаты. Также сообщается о задержании как минимум трёх предпринимателей, связанных с окружением экс-президента.

Процесс, по данным NYT, возглавляет временная глава государства Делси Родригес. Несмотря на то что ранее она называла арест Мадуро «незаконной атакой», сейчас она проводит масштабное перераспределение влияния.

В публикации отмечается, что часть решений принимается под давлением США. По словам источников, действия властей происходят в условиях серьёзного внешнего давления.

«План был всегда один: либо все падают, либо никто», — пишет издание.

При этом, как пишет издание, несмотря на кадровые перестановки, система власти в стране остаётся авторитарной, а оппозиция не видит в происходящем движения к демократии.

Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. Согласно данным официального Каракаса, в ходе событий начала января погибли около 100 человек. СМИ также писали, что во время операции по захвату венесуэльского приезидента американская армия применила секретное оружие.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше