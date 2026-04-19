Открытки с Днём донора 2026. Красивые картинки с пожеланиями 20 апреля

Национальный день донора в России ежегодно отмечается 20 апреля. Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице, что стало важной вехой в развитии отечественной медицины.
Сегодня День донора — это не только повод вспомнить историю, но и возможность выразить благодарность людям, которые добровольно делятся своей кровью, спасая жизни. В этот день поздравляют всех доноров, медицинских работников станций переливания крови, врачей и волонтёров, участвующих в донорском движении.
