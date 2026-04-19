FT: Турция продвигает альтернативу Ормузу, чтобы стать транзитным хабом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция стремится позиционировать себя как «остров стабильности» в условиях глобальной неопределённости. По его словам, уже идут обсуждения новых решений в сфере транспортной и энергетической инфраструктуры, направленных на повышение безопасности цепочек поставок. В Анкаре подчёркивают, что Турция уже фактически выполняет роль транзитной территории. Ограничения в воздушном пространстве в отдельных регионах в последние месяцы приводили к перебоям в авиасообщении между Европой и Азией, усиливая значимость наземных альтернатив.