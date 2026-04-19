Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что часть средств возможного кредита ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро может быть направлена окружению украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее на саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о предоставлении Киеву займа на 2026−2027 годы. При этом Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в программе, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в возврате средств.
Отмечается, что подобные обвинения в коррупции в адрес украинского руководства ранее уже звучали со стороны ряда европейских политиков и представителей СМИ, передает РИА Новости.
В Bloomberg считают, что деньги Украины, предназначенные на ведение боевых действий, могут закончиться уже в июне 2026 года. Собеседники агентства подчеркнули, что Киеву срочно необходимо продолжение финансирования от западных союзников.
14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон предложил Евросоюзу самостоятельно решать вопрос с закупкой оружия для нужд Киева. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.