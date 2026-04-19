В Таганроге временно изменили схему движения трамваев и автобусов после ночной атаки

Движение трамваев и автобусов на улице Инструментальной в Таганроге изменили из-за ночной воздушной атаки.

В ночь на 19 апреля при воздушной атаке на Таганрог повреждения получили несколько объектов. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что в районе завода имени Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов по улице Инструментальной. О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Ранее губернатор сообщил, что в результате удара на Таганрог пострадали три человека. Они обратились за медицинской помощью. Повреждена была и коммерческая инфраструктура: на складских территориях вспыхнул пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы.

А в Неклиновском районе этой ночью уничтожили беспилотник, жертв и разрушений там нет.

