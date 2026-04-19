Министра финансов США Скотта Бессента нужно уволить после его несдержанного обещания не продлевать разрешение на покупку российской нефти. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канала.
«Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций против России, мы отменяем их. Так что, серьезно, что мы вообще делаем? Почему он еще не уволен?» — заявил Дэвис.
По словам Дэвиса, сначала Бессент превратил США в посмешище, отказав России, а затем выдав новое разрешение. Он заявил, что не понимает, куда движется США.
Ранее KP.RU писал, что Минфин США вновь разрешил продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. Смягчение санкций Штатов на российское сырье продлится до 16 мая.