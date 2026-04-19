В Таганроге изменили маршруты трамваев и автобусов после ночной атаки БПЛА

В Таганроге изменили маршруты трамваев и автобусов после атаки БПЛА в ночь на 19 апреля. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
В результате атаки беспилотников несколько объектов города получили повреждения. В связи с этим власти приняли решение временно скорректировать движение общественного транспорта.
По словам главы города, в районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной будет временно осуществляться по изменённой схеме. О возобновлении движения по привычному маршруту будет сообщено дополнительно.
На текущий момент объявили отбой угрозы атаки БПЛА.
