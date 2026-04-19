Неожиданно: названы оставляющие пятна на зубах популярные напитки

«Ярко-оранжевые пигменты, содержащиеся в Aperol Spritz, могут прилипать к эмали ваших зубов. Со временем они могут накапливаться и придавать зубам желтый или тусклый вид, особенно если употреблять напиток регулярно. Карбонизация и кислотность, содержащиеся в напитках, таких как “Апероль”, также могут временно размягчать эмаль, что может облегчить прикрепление пигментов к поверхности зубов. Вот почему они иногда могут вызывать окрашивание с течением времени».