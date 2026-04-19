Неожиданно: названы оставляющие пятна на зубах популярные напитки

Нет, по мнению некоторых любителей, ничего лучше коктейля Aperol Spritz в солнечную погоду, но эксперты предупреждают, что этот популярный напиток может незаметно испортить вашу улыбку.
Хотя кофе и красное вино часто обвиняют в том, что они окрашивают зубы, знаменитый коктейль апельсинового цвета также может со временем привести к обесцвечиванию зубов, пишет Daily Mail.
Иэн Бадд, ведущий фармацевт британской компании Chemist4U, говорит, что сочетание ярких пигментов, карбонизации и кислотности позволяет ему прилипать к зубной эмали и вызывать появление пятен. Он предупредил, что к другим напиткам, которых следует остерегаться, относятся ягодные коктейли и популярное темное пиво.
«Большинство людей сразу же считают кофе или красное вино главными виновниками появления пятен на зубах, но красочные коктейли также могут способствовать изменению цвета из-за их яркой пигментации», — отмечает британский фармацевт.
«Ярко-оранжевые пигменты, содержащиеся в Aperol Spritz, могут прилипать к эмали ваших зубов. Со временем они могут накапливаться и придавать зубам желтый или тусклый вид, особенно если употреблять напиток регулярно. Карбонизация и кислотность, содержащиеся в напитках, таких как “Апероль”, также могут временно размягчать эмаль, что может облегчить прикрепление пигментов к поверхности зубов. Вот почему они иногда могут вызывать окрашивание с течением времени».
Что касается смузи, то Иэн Бадд напомнил, что черника, ежевика и вишня содержат мощные натуральные пигменты, которые могут привести к изменению цвета зубов.
Между тем насыщенные пигменты и танины, содержащиеся в темных сортах пива и крепких напитках, также могут прилипать к эмали и постепенно вызывать окрашивание, пишет Daily Mail.
К другим напиткам, с которыми следует быть осторожным, относится кофе — известный вредитель из-за соединений, которые прилипают к зубам. Черный чай часто окрашивает зубы даже сильнее, чем кофе, из-за высокого содержания танинов.
Сильные пигменты, содержащиеся в красном вине, наряду с его кислотностью, также делают его особенно красящим напитком.
Между тем кола и темные газированные напитки содержат много искусственных красителей и кислот, которые могут способствовать пожелтению.
По словам Иэна Бадда, если вы хотите сохранить жемчужно-белый цвет зубов, старайтесь избегать таких продуктов, как томатные соусы, бальзамический уксус, блюда с большим содержанием карри и куркумы. Со временем эмаль может потускнеть, и зубы приобретут нежелательный оттенок. Иэн Бадд отмечает, что для тех, кто не хочет отказываться от своего апероля или пропустить ужин с карри, есть простые шаги, которые можно предпринять, чтобы избежать чрезмерного окрашивания.
«Простые привычки могут помочь избежать или уменьшить появление пятен, например, пить воду после ярких газированных напитков», — сказал он.
Специалист также рекомендует регулярно чистить зубы отбеливающей зубной пастой с фтором и проходить стоматологические осмотры. Однако, если пятна уже появились, специальные средства для удаления пятен могут помочь справиться с более стойким изменением цвета.
Другие распространенные советы по предотвращению образования пятен включают питье через соломинку и регулярное использование зубной нити, пишет Daily Mail. Жевательная резинка также может помочь, поскольку увеличивает выделение слюны, что помогает нейтрализовать и смыть кислоту с зубов.
Доктор Мервин Друян, стоматолог и основатель Лондонского центра косметической стоматологии, ранее рассказывал о простых мерах, которые люди могут предпринять, чтобы сохранить свою улыбку. Хотя может показаться разумным подождать с чисткой зубов после завтрака, он говорит, что это не так.
«Это худшее, что вы можете сделать. Употребление пищи вызывает накопление кислоты во рту. А если вы пьете апельсиновый или грейпфрутовый сок, это еще хуже», — объяснил он.
Кислота вызывает временное размягчение зубной эмали, а чистка зубов щеткой, когда эмаль мягкая, может привести к ее разрушению.
Доктор Друян говорит: «Я всегда рекомендую чистить зубы сразу после пробуждения и не делать этого до тех пор, пока вы не соберетесь ложиться спать. Некоторые люди начинают свой день с приема лимона и горячей воды, а затем сразу после этого чистят зубы, что делает их очень мягкими. А это может привести к катастрофическим последствиям, в результате чего зубы становятся сверхчувствительными, тонкими и ломкими».