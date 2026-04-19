Публикация числа 666 в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма*

В Томске мужчина, подвергнутый административному аресту, в спецприемнике продемонстрировал свои татуировки, среди которых были изображения числа 666 на большом пальце левой руки и нацистских рун на среднем пальце этой же руки. В материалах указывается, что, по результатам проведенного исследования, три шестерки составляют «число зверя», которое относится к символике сатанизма. Гражданину назначили ещё 14 суток административного ареста.