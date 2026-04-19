Публикация числа 666 в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма*

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Публикация в соцсетях числа 666 может считаться пропагандой запрещенного и признанного экстремистским в РФ международного движения сатанизма*, узнало РИА Новости, изучив судебные постановления.
Как установлено судами, интернациональными символами сатанистов являются перевернутый четырехконечный христианский крест, перевернутая пятиконечная звезда (пентаграмма), изображение Бафомета.
«Наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666», — говорится в постановлениях судов.
Так, в Тюмени на тысячу рублей оштрафовали местного жителя за публикацию в соцсети изображений Бафомета, числа 666, перевернутой пентаграммы и обряда жертвоприношения.
За три шестерки, пентаграмму, перевернутый христианский крест и надпись Satan, размещенные во «ВКонтакте», жителя Воронежа также признали виновным в пропаганде экстремистской символики и назначили штраф в одну тысячу рублей.
В Томске мужчина, подвергнутый административному аресту, в спецприемнике продемонстрировал свои татуировки, среди которых были изображения числа 666 на большом пальце левой руки и нацистских рун на среднем пальце этой же руки. В материалах указывается, что, по результатам проведенного исследования, три шестерки составляют «число зверя», которое относится к символике сатанизма. Гражданину назначили ещё 14 суток административного ареста.
Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма» экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена.
Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
