В Биробиджане юридическая служба МВД отметила 244-летие

Юридическая служба МВД России 19 апреля 2026 года отмечает 244 года со дня основания. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным полиции Еврейской автономной области, в 1782 году императрица Екатерина II учредила должность юрисконсульта, положив начало формированию правового фундамента в органах внутренних дел. С тех пор главной задачей юридической службы остается обеспечение законности, защита прав граждан и охрана правопорядка.
Работа юристов включает экспертизу документов, консультирование, защиту интересов ведомства в судах, участие в разработке нормативных актов. От качества этой деятельности зависят обоснованность и законность решений, принимаемых в системе МВД.
Ведомство поздравило сотрудников и ветеранов юридической службы с профессиональным праздником, пожелав профессиональных успехов, уверенности в правоте своего дела и крепкого здоровья.
