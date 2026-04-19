В Биробиджане юридическая служба МВД отметила 244-летие

В Биробиджане поздравили юристов органов внутренних дел.

Источник: Комсомольская правда

Юридическая служба МВД России 19 апреля 2026 года отмечает 244 года со дня основания. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным полиции Еврейской автономной области, в 1782 году императрица Екатерина II учредила должность юрисконсульта, положив начало формированию правового фундамента в органах внутренних дел. С тех пор главной задачей юридической службы остается обеспечение законности, защита прав граждан и охрана правопорядка.

Работа юристов включает экспертизу документов, консультирование, защиту интересов ведомства в судах, участие в разработке нормативных актов. От качества этой деятельности зависят обоснованность и законность решений, принимаемых в системе МВД.

Ведомство поздравило сотрудников и ветеранов юридической службы с профессиональным праздником, пожелав профессиональных успехов, уверенности в правоте своего дела и крепкого здоровья.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru