Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач предупредила об аллергии на красное мясо и компонент вареной колбасы

Белорусский врач сказала об аллергии на красное мясо и компонент вареной колбасы.

Источник: Комсомольская правда

Доцент кафедры пульмонологии, фтизиатрии, аллергологии и профпатологии Белгосмедуниверситета Наталья Дударева предупредила на YouTube-канале «Смотри и живи» об аллергии на красное мясо и компонент вареной колбасы.

Аллергия на красное мясо — это новый синдроме альфа-гал. Связано это явление с клещами, которые кусают животных, а затем человека.

«Со слюной клеща на кожу человека попадает галактоза (углевод). И у человека вырабатывается на нее аллергия. И галактоза как раз содержится в красном мясе (чаще всего в говядине, баранине, свинине)», — объясняет Дударева.

Что касается аллергии на один из компонентов вареной колбасы, то речь об искусственном желтом пищевом красителе тартразин. Продукту он помогает получить более аппетитный вид. Также белорусский врач сказала, покупать ли помидоры без запаха и первую импортную клубнику.

Еще кардиолог сказал, что белорусы едят меньше четырех порций в день этих продуктов, а должны — восемь.