Белорусский врач предупредила об аллергии на красное мясо и компонент вареной колбасы

Доцент кафедры пульмонологии, фтизиатрии, аллергологии и профпатологии Белгосмедуниверситета Наталья Дударева предупредила на YouTube-канале «Смотри и живи» об аллергии на красное мясо и компонент вареной колбасы.
Аллергия на красное мясо — это новый синдроме альфа-гал. Связано это явление с клещами, которые кусают животных, а затем человека.
«Со слюной клеща на кожу человека попадает галактоза (углевод). И у человека вырабатывается на нее аллергия. И галактоза как раз содержится в красном мясе (чаще всего в говядине, баранине, свинине)», — объясняет Дударева.
Что касается аллергии на один из компонентов вареной колбасы, то речь об искусственном желтом пищевом красителе тартразин. Продукту он помогает получить более аппетитный вид.
Еще кардиолог сказал, что белорусы едят меньше четырех порций в день этих продуктов, а должны — восемь.