«Вы можете договориться»: Лукашенко призвал США вести диалог с Россией

Соединенным Штатам нужно договариваться с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT.
«И вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо чётко понимать, пообещал — надо сделать», — сказал он.
Также белорусский лидер допустил, что президент США Дональд Трамп через Белоруссию может наладить отношения с Россией.
Ранее сайт KP.RU писал, что президент Белоруссии не горит желанием побывать в США и пожать руку американскому лидеру Дональду Трампу. По словам Лукашенко, это попросту не является самоцелью. При этом он заявил, что контакты между странами идут уже продолжительное время.