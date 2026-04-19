В Ростове после отмены велопарада продолжают продавать слоты на марафон

В донской столице после отмены велопарада продолжают продавать слоты на массовый забег. Мероприятие для велосипедистов должно было пройти 18 мая.
Причиной отмены велопарада стали участившиеся угрозы беспилотной и ракетной опасности в городе.
В связи с этим у жителей Ростова возникли вопросы о судьбе другого спортивного события — всероссийского марафона «Забег.РФ», который намечен на 23 мая. Участникам предстоит преодолеть дистанции от 1 до 21 километра по центральным улицам города.
Сейчас регистрация на марафон продолжается, слоты доступны для приобретения по цене от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. На официальном сайте мероприятия ведётся обратный отсчёт до старта — до забега остаётся чуть больше месяца.
Организаторы пока не объявляли об отмене марафона. Согласно информации на страницах проекта в социальных сетях, возврат билетов возможен не позднее чем за пять дней до мероприятия.