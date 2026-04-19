Мэр Владивостока согласился стать учителем гимназии

Тотальному диктанту все возрасты покорны. Каждый год в просветительской акции принимают участие тысячи жителей Владивостока — от младших школьников до пенсионеров. 18 апреля 2026 года в краевом центре было организовано 52 площадки для проведения акции.
Зал «первой» гимназии Владивостока в разгар субботы 18 апреля переполнен до отказа. Принять участие в акции согласились 90 гимназистов. Они стали частью массовой аудитории по всему миру. Вместе с Владивостоком под диктовку писали более чем в 1 000 населённых пунктов России, и в 140 городах 54 стран.
«Сегодня у меня почётная миссия. Я буду стараться диктовать максимально деликатно и вдумчиво», — обратился к ребятам глава Владивостока Константин Шестаков.
Константин Шестаков впервые выступил в роли диктующего на популярном проекте. Потом ученики скажут — мэр диктовал как профессиональный педагог: был предельно внимателен, следил за интонацией, ударениями, акцентируя голосом самые сложные слова и обороты из текста.
«Слушал Константина Сергеевича внимательно, думаю, написал без ошибок», — сказал участник акции.
«Опыт любопытный. Волновался, честно говоря, не меньше тех, кто писал текст. Рад, что был к этому причастен», — отметил Константин Шестаков.
«Мне 71 год. Диктанты люблю, как и русский язык. На этот раз текст был небольшой, не очень сложный. Диктовала приятная женщина, с хрипловатым и скрипучим голосом, как у меня. Надеюсь, снова получу пятёрку», — поделилась серебряный волонтёр, активистка Елена Сулейманова.
В этом году для Тотального диктанта был избран текст прозаика и публициста Алексея Варламова — «Пушкин и его фамилия». Участникам Дальнего Востока и Сибири досталась первая часть — «Пушкин. Белая девочка». Это драматическая история о жёнах предка поэта — Абрама Ганнибала, пра-прабабушках Пушкина.