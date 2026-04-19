Несколько объектов в Таганроге повреждены при воздушной атаке в ночь на 19 апреля

В ночь на 19 апреля при воздушной атаке на Таганрог повреждения получили несколько объектов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
В районе завода имени Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов по улице Инструментальной.
В результате удара пострадали и три человека. Им оказали медицинскую помощью.
Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, в Таганроге была повреждена коммерческая инфраструктура: на складских территориях вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы.
Также этой ночью беспилотник уничтожили в Неклиновском районе.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.