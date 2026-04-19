Несколько объектов в Таганроге повреждены при воздушной атаке в ночь на 19 апреля

Глава города сообщила об изменении маршрутов транспорта в районе завода Бериева.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 апреля при воздушной атаке на Таганрог повреждения получили несколько объектов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

В районе завода имени Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов по улице Инструментальной.

В результате удара пострадали и три человека. Им оказали медицинскую помощью.

Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, в Таганроге была повреждена коммерческая инфраструктура: на складских территориях вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы.

Также этой ночью беспилотник уничтожили в Неклиновском районе.

