Оценят пробелы в знаниях: челябинские школьники с 20 апреля начнут писать ВПР

С 20 апреля по 20 мая 2026 года в школах Челябинской области пройдут всероссийские проверочные работы (ВПР). Это ежегодная проверка знаний, которая помогает оценить уровень подготовки учеников по государственным стандартам.
Как сообщили в министерстве образования региона, всероссийские проверочные работы ежегодно помогают школам и учителям получить объективную картину знаний учеников, выявить пробелы и улучшить учебный процесс. Эти работы охватывают разные предметы. Они позволяют оценить не только знания по конкретным дисциплинам, но и метапредметные навыки: умение анализировать, рассуждать и применять знания на практике.
В 2026 году обязательными для всех учащихся станут русский язык и математика. Выпускники начальной школы также напишут работу по одному из предметов, который выберет федеральный координатор. Это может быть окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык.
В 5−6 классах появятся предметы по выбору: история, литература, иностранный язык, география и биология. Семиклассники и восьмиклассники будут сдавать физику и информатику. В 8 и 10 классах появятся химия и обществознание. При этом десятиклассники не будут сдавать ВПР по информатике, но смогут впервые выбрать биологию.
В 7−8 классах некоторые задания по математике и физике можно выполнять на базовом или углубленном уровне. С 5 по 8 класс отдельные всероссийские проверочные работы можно будет сдавать как на бумаге, так и на компьютере. Компьютерный этап пройдет с 20 по 30 апреля. Ученики 1−3, 9 и 11 классов в ВПР участия не принимают.