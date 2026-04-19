Оценят пробелы в знаниях: челябинские школьники с 20 апреля начнут писать ВПР

В 7−8 классах некоторые задания по математике и физике можно выполнять на базовом или углубленном уровне. С 5 по 8 класс отдельные всероссийские проверочные работы можно будет сдавать как на бумаге, так и на компьютере. Компьютерный этап пройдет с 20 по 30 апреля. Ученики 1−3, 9 и 11 классов в ВПР участия не принимают.