Мошенники стали использовать судебные приказы для кражи денег у хабаровчан

Расчёт делается на то, что человек из-за разницы во времени пропустит уведомление и не успеет защитить свои права.

В Хабаровском крае участились случаи, когда жители получают судебные уведомления о якобы существующем долге в сотни тысяч рублей перед неизвестными фирмами из западных регионов России. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Мошенники действуют по отработанной схеме: покупают на чёрном рынке чужие персональные данные, подделывают подпись в фиктивном договоре и подают иск от имени фирмы, зарегистрированной в Москве или другом далёком регионе. Расчёт делается на то, что человек из-за разницы во времени пропустит уведомление и не успеет защитить свои права.

В результате выносится судебный приказ или решение, и деньги легально списывают через приставов. Жертвы узнают об этом уже постфактум, когда со счёта уходят крупные суммы.

Пресс-служба судов рекомендует регулярно проверять раздел «Судебная задолженность» и уведомления на портале «Госуслуги». Полезно также поставить отметку о согласии на получение судебных уведомлений в электронном виде — это позволяет получать информацию мгновенно и не пропускать сроки.

При малейших сомнениях в подлинности документов стоит сразу фиксировать всё и обращаться в полицию. Такая бдительность помогает вовремя пресечь мошенничество и защитить свои деньги.