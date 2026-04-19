В Хабаровском крае создали полный цикл медицинской помощи для бойцов СВО

В Хабаровском крае выстроена полноценная система медицинской помощи для участников специальной военной операции и их семей. Она включает в себя лечение в больнице имени С. И. Сергеева, реабилитацию в профильном Клиническом центре и протезирование в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своих соцсетях.
Недавно в центре реабилитации завершили ремонт и установили новое оборудование. Теперь бойцов можно наблюдать в динамике и сразу корректировать любые отклонения. Условия созданы так, чтобы человек получил качественный протез и почти не чувствовал ограничений.
С пациентами работает штатный психолог. Если кому-то трудно сразу принять ранение, на помощь приходят ветераны СВО из ассоциации. В центре изготавливают три вида протезов, включая современные бионические. В 2025 году здесь выпустили около 450 протезов, а в 2026-м планируют уже 600.
Вся система поддержки работает на одну цель — вернуть защитников к полноценной жизни.
«Поддерживать участников СВО и их семьи — наш святой долг», — подчеркнул Демешин.