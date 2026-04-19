В Хабаровском крае создали полный цикл медицинской помощи для бойцов СВО

В Хабаровском крае выстроена полноценная система медицинской помощи для участников специальной военной операции и их семей. Она включает в себя лечение в больнице имени С. И. Сергеева, реабилитацию в профильном Клиническом центре и протезирование в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своих соцсетях.