Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики обещают белорусам теплое воскресенье

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений в нынешнее воскресенье не ожидается, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 64% 752 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

Несмотря на то, что в течение дня ожидаются переменная облачность, а местами и кратковременные дожди, в целом по стране прогнозируется относительно теплая погода. Вероятность осадков в Минске равна 5−10%.

Утром прохладно (+2..+5°С), а днем воздух в столице прогреется до +10..+12°С. Вечером ожидается +7..+10°С.

Теплее всего будет в Бресте: +15..+17 °С, а вот в другом южном областном центре страны — Гомеле прохладнее — +11..+13°С. В свою очередь, в Витебске +8..+10 °С, в Гродно +12..+14 °С, а в Могилеве +9..+11°С.

Далее на больших выходных жары не предвидится. В понедельник 20 апреля ночью и утром местами по западу страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Днем местами не исключен порывистый ветер. Днем будет до +8..+14°С.

Во вторник 21 апреля преимущественно без осадков, а ветер снова местами может быть порывистым. В дневное время максимальная температура будет +8..+15°С.