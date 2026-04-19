Синоптики обещают белорусам теплое воскресенье

Несмотря на то, что в течение дня ожидаются переменная облачность, а местами и кратковременные дожди, в целом по стране прогнозируется относительно теплая погода. Вероятность осадков в Минске равна 5−10%.
Утром прохладно (+2..+5°С), а днем воздух в столице прогреется до +10..+12°С. Вечером ожидается +7..+10°С.
Теплее всего будет в Бресте: +15..+17 °С, а вот в другом южном областном центре страны — Гомеле прохладнее — +11..+13°С. В свою очередь, в Витебске +8..+10 °С, в Гродно +12..+14 °С, а в Могилеве +9..+11°С.
Далее на больших выходных жары не предвидится. В понедельник 20 апреля ночью и утром местами по западу страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Днем местами не исключен порывистый ветер. Днем будет до +8..+14°С.
Во вторник 21 апреля преимущественно без осадков, а ветер снова местами может быть порывистым. В дневное время максимальная температура будет +8..+15°С.