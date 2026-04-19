В СФ рассказали о мошеннической схеме с «доставкой» и последующей ложной защитой

Сенатор Артем Шейкин сообщил, что мошенники используют схему двойного обмана с участием псевдосотрудников служб доставки. По его словам, сначала злоумышленники звонят гражданам, сообщают о якобы оформленной доставке и, используя персональные данные, пытаются вызвать доверие.
Он отметил, что на этом этапе человеку предлагают «решить вопрос» с отправлением и просят назвать код из СМС. По словам сенатора, таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам или операциям пользователя.
Далее, как пояснил Шейкин, следует второй этап, при котором создается иллюзия защиты. Разговор прерывается, после чего включается автоответчик с сообщением о якобы блокировке звонка Росфинмониторингом и предложением перезвонить.
Он добавил, что затем мошенники действуют от имени «специалистов», давая инструкции и усиливая давление угрозами. Сенатор подчеркнул, что любые коды из СМС нельзя передавать третьим лицам и призвал немедленно прекращать подобные разговоры, передает ТАСС.
15 апреля в МВД России рассказали, что накануне Дня Победы мошенники пытаются получить персональные данные пенсионеров под видом вручения памятных наград. Злоумышленники представляются якобы сотрудниками органов местного самоуправления и сообщают о предстоящей выдаче медалей и наград к памятной дате.