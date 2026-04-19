В Самаре умер торакальный хирург Олег Ермаков

На 77-м году жизни скончался хирург высшей категории Олег Ермаков.

Источник: минздрав Самарской области

17 апреля в Самаре из жизни ушел один из ведущих торакальных хирургов Олег Ермаков. Он был хирургом высшей категории. Более 36 лет он проработал в Самарском областном онкологическом диспансере.

«Коллеги и пациенты знали его как внимательного врача, профессионала своего дела и человека с большим сердцем. Светлая память об Олеге Борисовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — поделились в диспансере.

За время своей профессиональной деятельности Олег Ермаков внес большой вклад в развитие онкологической медицины. Прощание с торакальным хирургом пройдет 19 апреля с 9:00 до 11:00 в Самаре по адресу: улица Ново-Вокзальная, 231.