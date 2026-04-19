Казань во второй раз примет международный конкурс «Новая волна»

Казань снова станет главной сценой для одного из самых ярких музыкальных событий года — международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Столица Татарстана вновь примет звезд российской эстрады, начинающих артистов и талантливую молодежь со всего мира. Мероприятие пройдет с 20 по 26 августа.
В прошлом году Казань впервые выступила площадкой для этого престижного конкурса. Тогда на сцене New Wave Hall выступили десятки звезд российской эстрады: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Юрий Антонов, Леонид Агутин, Алсу, Дима Билан, Николай Басков, Анна Асти, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Лолита, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, Ани Лорак, Кети Топурия, Валерий Леонтьев и другие. Победителем конкурса стал молодой певец из Казахстана Александр Лим.
Трансляции «Новой волны» в 2025 году посмотрели больше 18 миллионов зрителей. В этот раз организаторы обещают не меньше ярких выступлений и сюрпризов.