Губернатор Юрий Слюсарь уточнил последствия ночной атаки на Таганрог

В ночь на 19 апреля при воздушной атаке на Таганрог повреждения получили несколько объектов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил последствия: пострадали три человека, они обратились за медицинской помощью. Также была повреждена коммерческая инфраструктура. На складских территориях вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы.