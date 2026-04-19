Губернатор Юрий Слюсарь уточнил последствия ночной атаки на Таганрог

Юрий Слюсарь сообщил о раненых и поврежденной инфраструктуре после ночной атаки на Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 апреля при воздушной атаке на Таганрог повреждения получили несколько объектов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил последствия: пострадали три человека, они обратились за медицинской помощью. Также была повреждена коммерческая инфраструктура. На складских территориях вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что в районе завода имени Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов.

Также этой ночью беспилотник уничтожили в Неклиновском районе. По словам Юрия Слюсаря, жертв и разрушений на земле там нет.

