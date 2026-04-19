В Челябинске на дороги вернулся мотовзвод Госавтоинспекции

Специализированные мотоциклы инспекторов оснащены всем необходимым для оперативной службы: проблесковыми маячками, громкоговорителями, системами спутниковой связи и позиционирования. Также на них установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений, а в аптечках есть всё для оказания первой помощи пострадавшим прямо на месте ДТП.
Главное преимущество мотовзвода — мобильность. Инспекторы быстрее других экипажей прибывают на места аварий, помогают регулировать движение и устранять заторы.
По итогам прошлого года сотрудники мотовзвода выявили сотни нарушений правил дорожного движения, в том числе среди водителей мототранспорта, а также отстранили от управления десятки нетрезвых водителей.
Кроме того, инспекторы регулярно участвуют в профилактических акциях, направленных на снижение аварийности и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.