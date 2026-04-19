Новым директором омских парков назначена Любовь Брыжагина

В Омске официально утвердили нового директора муниципального предприятия Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Записью от 17 апреля 2026 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о назначении Любови Брыжагиной на эту должность.
«У нового руководителя профильное образование по специальности менеджмент организации и направлению юриспруденция. В команде мэрии Любовь Владимировна работает с 2021 года. В том числе с июня 2024-го она возглавляла казенное учреждение Аналитическое сопровождение, где отвечала за формирование единой финансово-экономической политики мунпредприятий и анализ их деятельности», — отметил глава города.
В структуру муниципального предприятия входят парк имени 30-летия ВЛКСМ и Советский парк. Новый руководитель будет координировать работу обеих территорий, отвечающих за культурный досуг и отдых жителей Омска.