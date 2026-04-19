NYT: в Венесуэле начались чистки элит после свержения Мадуро

Родригес под давлением США свергает сторонников Мадуро в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Чистки элит начались в Венесуэле после свержения президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, людей, которые удерживали у власти Мадуро, постепенно и незаметно отстраняют от дел. Также политических союзников отстранили от должностей. А родственников отстранили от участия в деловых сделках и запретили появляться в СМИ.

Ранее после ареста Мадуро вице-президент государства Делси Родригес заявила, что берет на себя роль преемницы свергнутого лидера, и назвала его арест незаконным нападением на ее страну. Однако теперь она распускает его правящие элиты и приступает к крупнейшему за последние десятилетия перераспределению власти в Венесуэле.

Отмечается, что за последние три месяца были сменены 17 министров, обновлено военное руководство, а также назначены новые дипломаты. При этом были задержаны как минимум три бизнесмена, связанные с окружением Мадуро, а семья Мадуро лишилась доступа к нефтяным контрактам.

Однако издание утверждает, что некоторые решения Родригес принимаются под давлением США. Некоторые высокопоставленные венесуэльские чиновники и инсайдеры в правительстве сравнили правление Родригес с управлением «под дулом пистолета».

В то время как ранее KP.RU писал, что Американское влияние на Венесуэлу может ослабнуть еще при действующей администрации Дональда Трампа.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
