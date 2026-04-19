В Крыму отметили 243-ю годовщину вхождения полуострова в состав России

После побед генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского во второй русско-турецкой войне 1768−1774 годов между Россией и Турцией был заключен Кючук-Кайнарджийский мир, в результате которого в состав России были включены территория между Бугом и Днепром, а также крепости Керчь, Еникале и Кинбурн. Россия смогла получить выход в Черное море, а также подтвердить свои права на территорию Кабарды, Азов и приазовские земли, завоеванные еще Петром I. Крымское ханство отделилось от Оттоманской империи и было провозглашено независимым. 19 (8 по старому стилю) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». 3 августа 2018 года в России установлена памятная дата, отмечаемая ежегодно.