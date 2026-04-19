В Крыму отметили 243-ю годовщину вхождения полуострова в состав России

«Присоединение Крыма, Тамани и Кубани стало главным достижением политики России XVIII века. Императрица Екатерина Великая назвала это событие символически — “Путь на пользу”. Этот шаг действительно стал великой пользой для всей империи», — отметил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
С 1783 года Россия утвердилась как великая евроазиатская держава, чье влияние распространилось от Балкан до Китая, отметил спикер, говоря о геополитическом аспекте события. Юридическое присоединение Крыма к России стало катализатором развития полуострова: здесь появились порты, новые города, дороги и крепости. Севастополь стал символом воинской доблести и мощной морской твердыней России.
«Тысячи колонистов из разных уголков Европы нашли в Крыму новый дом, создав уникальную многонациональную среду, которая существует до сих пор. Современное единство народов Крыма было заложено именно в то время», — подчеркнул Владимир Константинов.
«Дата 19 апреля стала памятным днем на уровне всей Российской Федерации в 2018 году по инициативе Республики Крым. А на полуострове мы отмечали этот день задолго до этого решения, еще с 1996 года. Тогда крымчане называли его Днем воссоединения с Россией. Нас тогда не понимали, но такое название, по сути, стало пророческим — мы воссоединились со своей Родиной, пришли к своим корням», — сказал первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Сергей Цеков.
Накануне памятной даты депутаты Государственного совета Крыма, представители общественных организаций возложили цветы к Долгоруковскому обелиску и памятнику императрице Екатерине II Великой.
Справка «РГ».
После побед генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского во второй русско-турецкой войне 1768−1774 годов между Россией и Турцией был заключен Кючук-Кайнарджийский мир, в результате которого в состав России были включены территория между Бугом и Днепром, а также крепости Керчь, Еникале и Кинбурн. Россия смогла получить выход в Черное море, а также подтвердить свои права на территорию Кабарды, Азов и приазовские земли, завоеванные еще Петром I. Крымское ханство отделилось от Оттоманской империи и было провозглашено независимым. 19 (8 по старому стилю) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». 3 августа 2018 года в России установлена памятная дата, отмечаемая ежегодно.