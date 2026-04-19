Запуск станции «Салют-1»: Как СССР первым вывел орбитальную станцию и какая трагедия всё омрачила

«Салют-1»остаётся символом одновременно и триумфа, и трагедии советской космонавтики. Триумфа — потому что СССР впервые в истории создал и вывел на орбиту настоящую космическую лабораторию, опередив США. Трагедии — потому что первый же экипаж, успешно поработавший на станции, погиб при возвращении. Но опыт, полученный на "Салюте-1", не пропал даром. Без него не было бы ни станции "Мир", ни российского сегмента МКС. А уроки безопасности, извлечённые из гибели Добровольского, Волкова и Пацаева, спасли жизни десяткам космонавтов в последующих полётах. 55 лет спустя "Салют-1" по праву считается началом эры долговременной космонавтики — эры, в которой мы живём до сих пор!