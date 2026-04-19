Рэп в 3 ночи. Что делать, если сосед превратил квартиру в притон

Жители волгоградской пятиэтажки почти неделю таскали воду ведрами, пока власти выясняли, как попасть в пустующую муниципальную квартиру. В другом доме соседи год слушали по ночам матерный рэп, а в Котельниково погорельцы ждали возвращения в свои квартиры почти в три раза дальше. С какими коммунальными сюрпризами сталкиваются волгоградцы в собственных многоэтажках, и кто в итоге помог восстановить справедливость — в материале «АиФ — Нижнее Поволжье».
Неделя без воды.
Все изложенные ниже истории смело можно начать словами «Ничто не предвещало беды». Вот и в обычной пятиэтажке по улице Ангарской в Волгограде зимой 2026 г. текла обычная жизнь, пока вдруг во всех квартирах одного из подъездов дома не исчезла вода.
Люди ждали день, другой, третий. Ничего не менялось — воду можно было или покупать, или просить у добрых людей из других подъездов и таскать вёдрами на всю семью. Когда прошла почти неделя, жильцы отправили отчаянную жалобу волгоградскому Уполномоченному по правам человека: «Уже прошло 6 суток. Управляющая компания бездействует. Врёт и ничего не предпринимает. Воду не подвозят. В подъезде проживает 13 детей. Помогите!».
Позже выяснилось: причина аварии была установлена сразу — в одной из квартир на первом этаже произошёл прорыв трубы. Но устранить его не могли, так как не знали, как войти в квартиру — в ней с 2022 г. никто не проживает. Как туда проникнуть на законных основаниях, выясняли неделю. Наконец выяснили, что квартира относится к муниципальному жилому фонду. То есть собственником является сама власть, оказывается, устранить аварию можно было сразу же! Удивительно, но почему-то за столько лет между управляющей компанией и муниципалитетом не было никакого взаимодействия по вопросу пустующего жилья, а пострадавшими в итоге оказались ни в чём не повинные жильцы…
Не квартира, а притон.
Но сюрпризы могут ожидать не только в пустующем жилье, но и там, где хозяева проживают, причём очень весело. Так произошло в одной из многоэтажек по ул. 8-й Воздушной Армии Волгограда. «На протяжении года в нашем подъезде проживает Оксана С., — сообщила одна из соседок, Ольга Юрьевна. — У неё постоянные пьянки-гулянки, громкая музыка по ночам… В первую очередь страдают её же собственные дети. Власть бездействует. Куда нам обращаться? Мы хотим жить в тишине, а не слушать матерный рэп в 3 часа ночи!».
Но то, что слушали по ночам жильцы, к сожалению, долгое время не могли должным образом расслышать в районном отделе полиции, куда периодически обращались пострадавшие. В итоге буйную соседку, мать двоих детей, всё же привлекли к административной ответственности. Наказали за нарушение тишины и покоя штрафом 3000 ₽ и за неисполнение родительских обязанностей. А ещё сотрудники полиции провели с нерадивой мамашей профилактическую беседу. Нюанс лишь в том, что всех этих действий отчаявшиеся жильцы добивались год.
«Проведённой в декабре 2025 г. проверкой установлено, что на протяжении года сотрудниками территориального отдела полиции меры, направленные на защиту прав жильцов многоквартирного дома, не приняты, обследование условий проживания жильца квартиры № 147 Оксаны С. не проводилось, оценка её действиям, в том числе по надлежащему исполнению обязанностей, не давалась», — так высказалась по этому поводу прокуратура Дзержинского района Волгограда.
Сейчас решается вопрос о том, что семью, от которой страдал весь дом, внести в число находящихся в социально опасном положении, что предполагает усиленное внимание к ней со стороны органов опеки. Жильцы дома очень надеются, что теперь они будут жить спокойно. Но проблема в том, что такие «музыкальные» квартиры есть в очень многих многоэтажках.
Пожар потушили, но…
А вот жителям многоквартирного дома № 1 по ул. Родина г. Котельниково пришлось забыть о спокойной жизни на 2,5 года. Всё началось в октябре 2023 г., когда в квартире № 59 на верхнем этаже случился пожар из-за взрыва газа. Загорелась соседняя квартира, а при тушении затопили и нижние квартиры.
«В конце мая 2023 г. были закончены работы по демонтажу 5-го этажа, — говорит одна из жительниц Надежда Ивановна. — После этого длительное время вообще не проводились никакие работы. Живи как хочешь…».
Признавать дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции власти не стали. В начале 2024 г. они затеялись было с демонтажем части повреждённого строения, но подвёл разработчик проекта. Пока с ним расторгали договор, время шло, и весь 2024 год погорельцы скитались по чужим углам. Лишь в декабре 2024 г. дело сдвинулось с мёртвой точки: прокуратура вынесла в адрес главы Котельниковского поселения представление в связи с неэффективностью работ по ликвидации последствий взрыва. Вот тогда и начались ремонтно-восстановительные работы. Завершить их должны были осенью 2025 г., но на деле жильцы смогли вселиться в своё восстановленное жильё в конце января 2026 г. Всё как в пословице — обещанного пришлось ждать почти три года.
«Бывает, что проблемы с соседями заставляют принимать непростые решения по смене места жительства — в нашей практике рассмотрения обращений граждан встречались и такие случаи, — комментирует пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев. — При этом действующая правовая система даёт возможность отстоять свои права на благоприятные условия проживания. Конечно, на первом этапе необходимо попытаться разрешить конфликт с “виновником” полюбовно. Если нет, то набор “союзников” в этом деле достаточен: правоохранительные органы, административные комиссии муниципальных органов власти, территориальные структуры Роспотребнадзора, наконец, Уполномоченный по правам человека. Во всех вышеприведённых историях нам удалось восстановить права граждан».