Рэп в 3 ночи. Что делать, если сосед превратил квартиру в притон

Позже выяснилось: причина аварии была установлена сразу — в одной из квартир на первом этаже произошёл прорыв трубы. Но устранить его не могли, так как не знали, как войти в квартиру — в ней с 2022 г. никто не проживает. Как туда проникнуть на законных основаниях, выясняли неделю. Наконец выяснили, что квартира относится к муниципальному жилому фонду. То есть собственником является сама власть, оказывается, устранить аварию можно было сразу же! Удивительно, но почему-то за столько лет между управляющей компанией и муниципалитетом не было никакого взаимодействия по вопросу пустующего жилья, а пострадавшими в итоге оказались ни в чём не повинные жильцы…