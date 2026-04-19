Мэр Львова Андрей Садовый допустил оговорку во время встречи с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Вместо обращения «Ваше Величество» он по ошибке произнес «Ваша аварийность». Об этом стало известно в воскресенье, 19 апреля.
Позже Садовый извинился за допущенную ошибку и признал, что неправильно сформулировал обращение во время разговора, передает Telegram-канал «Абзац».
25 января во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, украинский президент Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. В ходе выступления украинский лидер начал требовать от союзников предоставления гарантий безопасности для своей страны. Когда он собирался произнести украинское слово «можливість», он внезапно заговорил на русском и чуть не сказал «возможность».
Оговорка президента Украины, когда он во время пресс-конференции случайно заговорил на русском языке, выглядит комично. С таким мнением в понедельник, 26 января, выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным отношениям Алексей Чепа.