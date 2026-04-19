25 января во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, украинский президент Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. В ходе выступления украинский лидер начал требовать от союзников предоставления гарантий безопасности для своей страны. Когда он собирался произнести украинское слово «можливість», он внезапно заговорил на русском и чуть не сказал «возможность».