Велосезон в Казани откроется массовым заездом вдоль реки Казанки

Принять участие могут подростки от 16 лет и взрослые.

Источник: Город Казань.KZN.RU

25 апреля на набережной реки Казанки пройдет открытие велосезона «Крути вдоль реки». Для гостей проведут разминку и техосмотр, экстрим-шоу и конкурс на самый необычный костюм.

Маршрут велозаезда пройдет от экстрим-парка «УРАМ», через Центр семьи «Казан» и мост «Миллениум».

Принять участие в заезде можно на велосипедах, роликах, скейтборде и самокате. К участию приглашаются подростки от 16 лет и взрослые.

Сбор участников в 9:30 у сцены рядом с экстрим-парком «УРАМ». Старт — в 11:00.

Мероприятие организовано командой Стратегии развития Казанки совместно с сообществом «Казань велосипедная».