Велосезон в Казани откроется массовым заездом вдоль реки Казанки

25 апреля на набережной реки Казанки пройдет открытие велосезона «Крути вдоль реки». Для гостей проведут разминку и техосмотр, экстрим-шоу и конкурс на самый необычный костюм.
Маршрут велозаезда пройдет от экстрим-парка «УРАМ», через Центр семьи «Казан» и мост «Миллениум».
Принять участие в заезде можно на велосипедах, роликах, скейтборде и самокате. К участию приглашаются подростки от 16 лет и взрослые.
Сбор участников в 9:30 у сцены рядом с экстрим-парком «УРАМ». Старт — в 11:00.
Мероприятие организовано командой Стратегии развития Казанки совместно с сообществом «Казань велосипедная».