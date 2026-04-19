Nikon зарегистрировала товарный знак в России

Крупный японский производитель оптики Nikon Corporation зарегистрировал в России новый товарный знак. Соответствующие документы содержатся в базе Роспатента.

Источник: Life.ru

Заявка на регистрацию знака NIS Elements поступила ещё в сентябре 2024 года. Заявителем выступила сама компания Nikon Corporation. В апреле 2025 года Роспатент одобрил заявку. Под этим брендом компания сможет продавать в России микроскопы.

Nikon — один из мировых лидеров по производству оптики, фотоаппаратов и съёмочного оборудования. Японская компания была основана в 1917 году.

До этого австрийский ювелирный бренд Swarovski тоже зарегистрировал свой товарный знак в России. Заявку подали в декабре 2025 года от компании «Сваровски Актиенгезелльшафт», которая находится в Лихтенштейне. Бренд получил защиту сразу по пяти категориям товаров и услуг. В список вошли, например, очки, аксессуары, часы, новогодние украшения, а также розничная торговля.

