Михаил Котюков потребовал сделать систему образования Красноярского края лучшей в стране

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на второй стратегической сессии по обсуждению ключевых направлений стратегии развития системы образования региона до 2036 года. В своем наставлении участникам встречи глава региона перечислил основные задачи и вызовы, которые стоят перед системой образования на ближайшие годы. Так, по словам губернатора, откладывать изменения времени уже нет, а сама система образования региона должна быть самой лучшей в стране. Необходимо сосредоточиться на том, что будет работать. Каждый отложенный год — это год жизни наших детей. Во время обсуждения представляйте своих детей: какое будущее вы им оставляете? Какую школу, техникум, университет? Какие педагогические коллективы будут работать? В скольких школах? Нам нельзя понижать планку, — подчеркнул Котюков. Отметим, что после первой такой сессии были сформированы ключевые проблемные вопросы, а в муниципальных округах состоялись семинары, где свои территории проанализировали педагоги, психологи и сотрудники социальных, образовательных учреждений. Они выявили проблемы и предложили приоритетные решения, которые в дальнейшем будут учтены при формировании стратегии. Все программы основаны на человекоцентричном подходе, практикоориентированности, равном доступе, открытости и партнерстве. Мы ориентированы на максимальное раскрытие потенциала человека, а образование рассматриваем как инвестицию для подготовки кадрового ресурса региона, когда успех определяется уровнем зарплат и востребованностью со стороны работодателей, — прокомментировала сессию министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова. По информации пресс-службы главы региона, семь экспертных групп определили три ключевых направления работы: «Технологическое и инновационное лидерство», «Переход от стратегии функционирования к современному ускоренному росту», «Системная реновация: перезагрузка и развитие». Что предлагают эксперты? Создать в территориях Центры, где выпускникам помогут с выбором пути, запустить «Профессионалитет 2.0» и ввести двойное наставничество. Насколько эти идеи рабочие — решат на стратегической сессии сами педагоги, чиновники и главы округов.