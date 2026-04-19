Магаданский полицейский победил на Всероссийском турнире по боксу

В Магадане сотрудник полиции Алексей Контанистов одержал победу на 55-м Всероссийском турнире по боксу памяти олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы УМВД России по Магаданской области, младший сержант полиции, несущий службу в отдельной роте охраны и конвоирования, выступал в весовой категории до 92 килограммов. Боксом Алексей Контанистов занимается с 2010 года, провел более 100 боев, является участником и призером соревнований Дальневосточного федерального округа, участником чемпионата и Кубка России. Ранее он уже побеждал на 50-м турнире имени Валерия Попенченко.
Награду победителю вручил олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Валерий Попенченко был ярким представителем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», членом которого является и Алексей Контанистов как сотрудник полиции.
«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал! Я счастлив, что смог проявить характер и мастерство. Благодарю своих тренеров, команду, семью и коллег за то, что верили в меня, а соперника — за честный и красивый бой. Турнир имени Валерия Попенченко, а в этом году он еще и юбилейный — это особенное событие для каждого боксёра, и для меня большая честь стоять на этой вершине», — сказал после боя Алексей Контанистов.
