Власти Новосибирской области ввели сезонные ограничения на рыбалку с 20 апреля

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать сезонные ограничения на рыбалку. Запреты связаны с весенним нерестом рыбы. Как сообщили на сайте регионального Министерства сельского хозяйства, с 20 апреля по 20 мая будет запрещена добыча всех водных ресурсов в реке Обь со всеми притоками, сорами, протоками и пойменными озёрами, а также в притоках Иртыша. С 25 апреля по 25 мая ограничения введут на Новосибирском водохранилище и в бессточных озёрах с впадающими в них реками. Дополнительные запреты на отдельных участках Оби и водохранилища будут действовать с 20 мая по 15 июня и с 11 по 30 июня.