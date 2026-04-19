Север Прикамья ночью накрыло снегом

К восьми утра высота свежего снежного покрова там достигла 15 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

В северной половине Пермского края в ночь субботы на воскресенье резко похолодало, и привычный апрельский дождь сменился сильным снегом. Об этом в своем канале «Опасные природные явления» рассказал пермский синоптик Андрей Шихов, доктор географических наук, профессор ПГНИУ.

Температура воздуха на севере региона опустилась до −4° — такие показатели зафиксировали в Березниках, Губахе, Косе, Гайнах и Чердыни. А в Бисере столбик термометра и вовсе упал до −6 градусов.

Больше всего осадков выпало в Кудымкаре — 20 миллиметров. Примерно 15 из них — это снег. К восьми утра высота свежего снежного покрова там достигла 15 сантиметров, и снег продолжает идти.

В Чермозе выпало 15 миллиметров осадков, в Березниках и Лысьве — по 8, в Бисере — 9, в Кочево — 6. А вот в Губахе метеостанция показала пока только 2 миллиметра. В Чермозе и Лысьве к тому же заметили замерзающий дождь.

Если считать все осадки с вечера пятницы, то больше всего их накопилось в Бисере — 33 миллиметра (дождь со снегом). В Кудымкаре и Чермозе выпало по 29 миллиметров осадков. В Верещагино, Лысьве и Перми — по 21−22 миллиметра дождя, а в Губахе — 21 миллиметр снега с дождем.