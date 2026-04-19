За сутки в Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров

Десять выжиганий травы запланировали в четырех муниципалитетах Дона на 19 апреля.

Источник: Комсомольская правда

За 18 апреля пожарно-спасательные подразделения Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров. На одном из них спасли человека, еще один человек погиб. Статистикой за сутки поделились в донском МЧС.

Также ликвидировали шесть ландшафтных пожаров. Они охватили 700 квадратных метров. Кроме того, спасатели выезжали на два дорожно-транспортных происшествия. Всего за сутки привлекали 196 человек и 49 единиц техники.

Также в ведомстве сообщили, что на 19 апреля запланировано десять контролируемых выжиганий сухой растительности. Работы пройдут на территории четырех муниципальных образований региона.

