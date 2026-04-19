Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники

Мошенники стали предлагать россиянам «горящие» туры на майские праздники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мошенники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам «горящие» туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за несуществующее путешествие и пропадают, рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».

«В апреле россияне начинают планировать отдых на длинные майские выходные. Мошенники понимают это и активно используют желание людей сэкономить на своём отдыхе», — сообщили в сервисе.

«Злоумышленники начинают звонить потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками туристических компаний, и рассказывают о “специальных предложениях” на популярные направления», — добавили там.

Далее, если человек заинтересован в предложении, мошенник присылает ему ссылку для оплаты якобы предварительного бронирования заказа. «После того, как жертва вводит данные карты и переводит деньги, “туроператор” пропадает и не выходит на связь», — пояснили эксперты.

Отмечается, что настоящие туроператоры не обзванивают клиентов по телефону с предложениями о турах и не требуют предоплату по ссылкам из смс. Все бронирования и предоплата проходят через официальные сайты туроператоров и агрегаторов поездок.

В случае возникновения подобной ситуации, эксперты сервиса не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам — нужно сразу прекратить диалог. Если мошеннику удалось обмануть гражданина, то стоит незамедлительно обратиться в полицию.