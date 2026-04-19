Волгоград ждет похолодание с дождями 20 апреля, затем потеплеет до +15

Понедельник, 20 апреля, принесет в Волгоград и Волгоградскую область значительное ухудшение погоды. Жителям региона стоит приготовиться к настоящим весенним испытаниям, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В некоторых районах области ожидаются сильные дожди и даже ливни, которые могут сопровождаться грозами. Такая погода продержится весь день.
В самом Волгограде и области в понедельник синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу, а также ливни. Ветер будет северо-западным, со скоростью 7−12 м/с. Во время грозы порывы ветра усилятся до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +6…+8 градусов, а днем столбики термометров покажут всего +10…+12 градусов.
Однако уже во вторник, 21 апреля, погода начнет улучшаться. Существенных осадков не ожидается. Ночью ветер будет северо-западным, со скоростью 6−11 м/с, а днем изменит направление на юго-западное, усилившись до 7−12 м/с.
В Волгограде во вторник ночью температура воздуха опустится до +2…+4 градусов, но днем заметно потеплеет — до +13…+15 градусов. По всей Волгоградской области 21 апреля также станет значительно теплее. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Правда, в отдельных северных районах области днем температура может быть немного ниже — от +5 до +10 градусов.