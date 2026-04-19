На Дону в марте 2026 года подорожали поездки в поезде

В марте 2026 года в Ростовской области зафиксирован рост цен на различные услуги. По информации регионального отделения Банка России, месячный прирост составил 1,01%, а в годовом выражении цены выросли на 9,30%.
В числе прочего подорожал и проезд на поезде. Согласно данным источника, стоимость услуг пассажирского транспорта (включая железнодорожные перевозки) за месяц увеличилась на 4,22%, за год — на 9,84%. Основная причина — заблаговременная покупка билетов: в марте пассажиры приобретали их на апрель. Кроме того, в преддверии майских праздников, когда спрос и цены традиционно растут.
Помимо этого, подорожали поездки за рубеж. В ЦБ пояснили, что это связано с ростом спроса на путёвки по отдельным направлениям — например, в страны Азии и Закавказья. На стоимость зарубежного отдыха также повлияло ослабление рубля. За год цены на такие туры выросли на 2,76%.