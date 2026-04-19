Сын Усольцевой Даниил высказался о комментариях в сети о пропаже его семьи

Сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых Даниил Баталов старается не читать комментарии в интернете. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
«Я стараюсь не читать комментарии глупых людей. Понимаю, что на любую новость с большими охватами всегда будут писать ерунду», — сказал Баталов изданию.
Напомним, что Усольцевы пропали в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября 2025 года. Глава семьи Сергей, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в небольшой поход к скальному массиву Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин. Они должны были пробыть в пути не более нескольких часов, но бесследно исчезли. Известно, что они были легко одеты, а в тот день погода резко испортилась.
Высказывались разные версии исчезновения семьи Усольцевых. Предполагалось, что они могли стать жертвами криминала или с ними что-то произошло в пути. В окрестностях Кутурчина немало подземных пещер и шурфов. Некоторые эксперты предполагали, что Усольцевы могли угодить в шурф или спрятаться там и не смогли выбраться. Некоторые предполагают, что Усольцевы инсценировали свое исчезновение.
Сам Даниил Баталов верит, что его родители живы.
Ранее сообщалось о том, что спасатели в очередной раз обследовали более 60 км таежной местности в окрестностях Кутурчина в поисках Усольцевых. Однако по-прежнему результатов практически нет. Зацепок, указывающих на местонахождение Усольцевых, официально, на данный момент, не обнаружено.