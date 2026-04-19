Россия сократила импорт европейского пива в четыре раза

Россия сократила закупки пива из стран Евросоюза в феврале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В феврале Россия сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой по данные Евростата.

По информации источника, российские компании ввезли пиво из ЕС на 1,1 миллиона евро против 4,7 миллиона в феврале 2025 года. Сумма импорта, как отмечается, упала в 4,5 раза за год.

Уточняется, что резко сократился импорт пива из Чехии — в 8,5 раз за год. Импорта упал до 142,3 тысячи евро. Из Литвы — в 7 раз, до 72,9 тысячи евро, а из Германии — в 5,6 раза, до 141,3 тысячи евро.

Кроме того, сумма поставок голландского пива показала свой исторический минимум. Как сообщает Евростат, в феврале его было ввезено в Россию всего на 20 евро (1800 рублей).

Ранее KP.RU писал, что в Белоруссии также снимают с продажи пиво, которое произведено в недружественных странах.

