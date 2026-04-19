Паводки в Нижегородской области: вода отступает, но угроза еще сохраняется

По данным на 18 апреля 2026 года, за сутки новых сообщений о подтоплениях в Нижегородской области не поступало. При этом удалось ликвидировать последствия паводка на части территорий: от воды освободились 15 приусадебных участков и один низководный мост в трех муниципальных образованиях — в Кстовском районе (городской округ Нижнего Новгорода), Борском и Починковском муниципальных округах.
Тем не менее проблема остается актуальной: на 18 апреля подтоплены территории в 15 муниципальных образованиях. В зоне паводка находятся 77 приусадебных участков; 12 низководных мостов; 8 участков автодорог.
Затронуты, в частности, городской округ Нижнего Новгорода (Кстовский район), городской округ Арзамаса, Борский, Навашинский, Семёновский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Уренский и Шатковский муниципальные округа.