Юрий Шалабаев принял участие в субботнике в кстовском парке «Юбилейный»

Несмотря на дождливую погоду, в парке «Юбилейный» собралось более 150 человек. Среди участников были школьники, активисты, сотрудники администрации и просто неравнодушные жители. Добавим, что общегородской субботник в этом году превзошел все ожидания. Вместо планируемых 20 тысяч участников на улицы вышли более 32 тысяч нижегородцев. Люди работали под музыку, согревались чаем и за день собрали свыше 11 тысяч кубометров мусора. Самыми активными стали жители Автозаводского района — почти 7200 человек.