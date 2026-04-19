Юрий Шалабаев принял участие в субботнике в кстовском парке «Юбилейный»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с кстовчанами наводил порядок в парке «Юбилейный» в рамках общегородского субботника. Глава города не только собирал мусор, но и занялся уходом за деревьями и кустарниками, передает пресс-служба администрации.
Это общественное пространство ранее поэтапно благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды», причем заходили туда трижды. Сегодня парк «Юбилейный» — одно из любимейших мест отдыха кстовчан.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Юрий Шалабаев вместе с главой Кстовского района Иваном Улановым, экологами и местными жителями привел в порядок дорожки и очистил территорию от мусора. Кроме того, участники субботника занялись и зелеными насаждениями: кронировали деревья, подрезали кустарники и обрабатывали срезы садовым варом. Как пояснили специалисты, такой уход ускоряет заживление и стимулирует рост молодых побегов на 15−20 сантиметров.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Несмотря на дождливую погоду, в парке «Юбилейный» собралось более 150 человек. Среди участников были школьники, активисты, сотрудники администрации и просто неравнодушные жители. Добавим, что общегородской субботник в этом году превзошел все ожидания. Вместо планируемых 20 тысяч участников на улицы вышли более 32 тысяч нижегородцев. Люди работали под музыку, согревались чаем и за день собрали свыше 11 тысяч кубометров мусора. Самыми активными стали жители Автозаводского района — почти 7200 человек.
Глава Кстовского района Иван Уланов поблагодарил мэра за участие и выразил надежду, что жители теперь будут бережнее относиться к любимому парку. А Юрий Шалабаев напомнил, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая, и пригласил всех на Всероссийский субботник, который пройдет на следующей неделе.
— Можно в любое время соорганизоваться и принять участие в уборке — около дома, работы, на какой-либо другой территории. На следующей неделе будет проводиться Всероссийский субботник. Также всех призываю принимать участие. Для меня такие дни — это, прежде всего, возможность поработать на свежем воздухе, зарядиться энергией и получить хорошее настроение, — говорит мэр.
Отдельно глава города отметил, что программа по дополнительному озеленению реализуется с 2023 года. За это время в городе высадили 11,5 тысяч деревьев, около 50 тысяч кустарников и почти полмиллиона квадратных метров газона. И останавливаться на этом не планируют.