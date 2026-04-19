Виновнику ДТП на трассе М‑12, где пострадал ребенок, грозят 2 года тюрьмы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварии на 391 км трассы М‑12 «Восток» в Ардатовском округе. ДТП произошло 27 августа 2025 года. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
По данным следствия, 21‑летний водитель «Лады», двигаясь со скоростью не менее 160 км/ч, выехал с левой полосы на правую, затем — на левую обочину, где столкнулся с металлическим ограждением. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка получила тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый, ранее судимый и неработающий житель Москвы, признал вину и выплатил потерпевшей 400 тысяч рублей в счёт компенсации ущерба.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ направлено в суд. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что автомобиль сгорел после столкновения с наземным пешеходным переходом на М‑7.