Суд рассмотрит дело о ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

До 2 лет лишения свободы грозит 21-летнему виновнику ДТП в Ардатовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась летом 2025 года на трассе М-12. Водитель «Лады» двигался на большой скорости по левой полосе. В какой-то момент он перестроился на правую сторону, после чего его по инерции откинуло на левую обочину, где произошло столкновение с металлическими ограждениями.
В салоне автомобиля находилась девочка, которая получила тяжелые травмы.
Безработный москвич признал свою вину в ДТП. Он также добровольно возместил пострадавшей материальный ущерб в размере 400 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее мы писали, что попытка скрыться на машине от полиции закончилась для нижегородца в реке.